«Как быстро летит время!»: Наталья Сенчукова поздравила сына от Виктора Рыбина с днем рождения

Певица Наталья Сенчукова публично поздравила сына Василия от солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина с днем рождения и поделилась редким фото сына в соцсети. Об этом пишет Газета.Ru.

«Сегодня нашему сыночку 25 лет! Как быстро летит время!», — подписала пост артистка.

Пользователи Сети с восторгом прокомментировали внешность именинника.

«Ну невероятный красавец», «Какой он у вас красивый! Похож и на вас, и на Виктора», «Время летит неумолимо, как он вырос», «Красавец, весь в родителей», «Слов нет», «И правда, красавчик», «Хорош собой», — написали подписчики знаменитости.

Напомним, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вместе 33 года, они познакомились в 1990 году. В браке у артистов родился сын Василий.

Примечательно, что молодой человек также занимается творчеством. У него есть поп-группа, в которой он выступает, а также собственный бизнес — музыкальная школа. Более того, артист готовится снять свой первый фильм, где исполнит главную роль.

Также у Виктора Рыбина есть 33-летняя дочь Мария от второго брака с Еленой Шведовой. Мария Башкова с мужем и сыном живет в Крыму.

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