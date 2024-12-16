«Поможет только терапия»: психолог назвал причину конфликта Реввы с мамой

Александр Ревва раскрыл подробности конфликта с мамой. Шоумен считает, что родительница не принимает жену Анжелику и делает все для его несчастья. Психолог Станислав Самбурский убежден, что Любовь Рачеева злится на сына из-за неудавшейся личной жизни и скандала с его отцом. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Мать Александра проецирует на сына и его жену все свои неудовлетворённые потребности. Глядя на то, что Александр уже 20 лет счастлив в браке, она не может забыть, как его отец оставил её одну с ребёнком, и чтобы не признавать свои ошибки, обвиняет невестку в своих проблемах и в том, что она отняла у неё сына. Анжелика Ревва для мамы Александра — постоянная соперница за внимание и любовь сына. Ревность может вспыхивать особенно остро, если Александр с возрастом стал походить на отца», — высказался эксперт.

Александр рассказывал, что отец оставил их в раннем возрасте. Дети всегда воспринимают развод родителей как большую трагедию, которая оставляет глубокие эмоциональные раны и влияет на способность устанавливать здоровые границы в отношениях. Для взрослого человека круг общения номер один — это его семья, которая состоит из мужа, жены и детей. У взрослого человека родители — это самые дорогие люди, но они по эмоциональной близости на втором месте после жены или мужа.

«В отношениях Александра и его мамы видно, что они не смогли чётко определить и обсудить этот момент. Александр, на которого с раннего возраста легла обязанность заботится о маме, не научился выстраивать здоровые границы в отношениях с ней. Её обиды сейчас сводятся к тому, что он не смог приехать, и она не считает работу Александра более важной, чем её сиюминутную проблему, которую можно решить на расстоянии. В данной ситуации поможет только семейная терапия. Александру остаётся пожелать набраться терпения, ведь любить, защищать и оберегать маму он будет всегда. Но, чтобы не страдать от необоснованных нападок со стороны матери, он может и, скорее всего, опирается на поддержку своей жены. Звучит страшно, но нападки со стороны матери укрепляют отношения Александра и Анжелики, создавая более здоровую семейную динамику для их дочерей», — резюмировал эксперт.