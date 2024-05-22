«Кайфует»: Наташа Королева не смогла сдержать эмоций, застав Тарзана за неожиданным занятием
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Певица Наташа Королева покинула Россию после того, как два выступления певицы в Кремлевском дворце вырезали из телеэфира. Она отдыхает с мужем Сергеем Глушко, известным по псевдониму Тарзан, в санатории в Ессентуках. Пара не теряет время зря и наслаждается отпуском. Недавно артистка показала, как ее супруг «кайфует» в шапке известного мультипликационного героя.
Тарзан купил зеленую шапку с ушками как у Шрека — главного героя серии известных мультфильмов.
Наташа Королева не смогла сдержать эмоций, увидев любимого в необычном образе. Звезда решила снять его и показать подписчикам.
«Что санаторий делает с людьми! Серега купил шапочку. Авторская работ, фетр. Теперь вот кайфует», — сказала артистка в социальных сетях.
В 2023 году появились слухи о расставании пары. Певица опровергла их, уточнив, что в ее отношениях с мужем царит идиллия.
Недавно выступления артистки в Кремлевском дворце дважды вырезали из эфира Первого канала: сначала — из концерта, приуроченного к 50-летию БАМа, а затем — из программы празднования 9 мая в Кремле. Причины этого до сих пор неизвестны.
18 мая певица Наташа Королева впервые вышла на сцену после скандала на телевидении. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выступила с сольным концертом в Пятигорске, на котором сделала важное заявление относительно дальнейшей деятельности в России.