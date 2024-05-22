«Кайфует»: Наташа Королева не смогла сдержать эмоций, застав Тарзана за неожиданным занятием

Наташа Королева не смогла сдержать эмоций, увидев любимого в необычном образе. Звезда решила снять его и показать подписчикам.

«Что санаторий делает с людьми! Серега купил шапочку. Авторская работ, фетр. Теперь вот кайфует», — сказала артистка в социальных сетях.

В 2023 году появились слухи о расставании пары. Певица опровергла их, уточнив, что в ее отношениях с мужем царит идиллия.

Недавно выступления артистки в Кремлевском дворце дважды вырезали из эфира Первого канала: сначала — из концерта, приуроченного к 50-летию БАМа, а затем — из программы празднования 9 мая в Кремле. Причины этого до сих пор неизвестны.

18 мая певица Наташа Королева впервые вышла на сцену после скандала на телевидении. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выступила с сольным концертом в Пятигорске, на котором сделала важное заявление относительно дальнейшей деятельности в России.