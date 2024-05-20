«Буду радовать еще много лет»: раскрыты планы Наташи Королевой после скандала на ТВ

18 мая певица Наташа Королева впервые вышла на сцену после скандала на телевидении. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выступила с сольным концертом в Пятигорске, на котором сделала важное заявление относительно дальнейшей деятельности в России. О творческих планах артистки стало известно mk.ru.

Недавно Наташа Королева оказалась в центре скандала. Сразу два выступления певицы вырезали из эфира Первого канала. Все это привело к распространению разных слухов об артистке. Так, Telegram-канал SHOT писал, что из-за произошедшего у знаменитости случился нервный срыв, после чего она отправилась восстанавливаться в санаторий в Пятигорске. Также появилась информация о том, что Наташа Королева решила взять паузу в карьере.

На сольном концерте в Пятигорске экс-супруга певца Игоря Николаева впервые развеяла все слухи о себе и выступила с заявлением о своих дальнейших творческих планах в России.

«До новых встреч, ваша Наташа Королева. Обещаю, что буду радовать еще много-много лет», — сказала на прощание зрителям Наташа Королева.

Тем самым певица опровергла слухи о паузе в творческой деятельности. Более того, по данным mk.ru, летом этого года Наташа Королева планирует расширить географию своих выступлений. Если в последнее время артистка не гастролировала по югу России, то теперь у знаменитости планируются концерты сразу в нескольких черноморских городах.

Что касается самочувствия Наташи Королевой, то в ее окружении отмечают, что певица находится в хорошей форме и активно готовится к новым выступлениям.

Напомним, недавно выступления артистки в Кремлевском дворце дважды вырезали из эфира Первого канала: сначала — из концерта, приуроченного к 50-летию БАМа, а затем — из программы празднования 9 мая в Кремле. Причины этого до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Сергей Лавров призвал прекратить травлю Наташи Королевой.