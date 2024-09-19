Кай Метов рассказал, что переживает за своего коллегу Андрея Губина. Об этом сообщает NEWS.ru.

Недавний творческий вечер Андрея Губина на «Новой волне» и появление артиста на мероприятии порадовали поклонников певца. Однако сам он в ближайшее время не собирается возвращаться на сцену.

Коллега Губина, Кай Метов, рассказал, что хотя и редко встречался с музыкантом, переживает за него.

«С Андреем мы примерно в одно время появились на эстраде. И у нас даже был один директор. При этом с самим Губиным мы почему-то на площадках особо не пересекались, я его в жизни практически не видел. Но переживаю за него и очень хочу, чтобы у него поскорее все наладилось», — заявил он.

Певец назвал Губина талантливым артистом и автором. Он добавил, что зрители с нетерпением ждут возвращения музыканта на сцену.

Ранее мы писали о том, что Кай Метов возмущен новостями о требовании на концерте 30 телохранителей.