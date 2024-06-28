Кафе продюсера Максима Фадеева задолжало налоговой 140 тысяч

У кафе продюсера Максима Фадеева образовался долг перед налоговой. Его сумма – 140 тыс. рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Долг возник у ресторана «У Дяди Макса», пишет источник. По его информации, в 2023 году заведение ушлом в минус на 3,9 млн рублей.

Фадеев не собирается оставлять карьеру ресторатора. В 2023 году продюсер зарегистрировал товарный знак на караоке-клуб. Его название – «Попой-ка». Помимо этого, в «копилке» его компаний – звукозаписывающие студии «Истринские ведьмы», «Музыкальные бали», а также рекламное агентство «Гузейл Арисов».

Ранее сообщалось, что медиа продюсера Яны Рудковской задолжало более 100 тыс. рублей. Она владеет модным сайтом более 10 лет. Выручка компании за 2023 год составила 16 млн.