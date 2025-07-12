Кадышева уже не в тренде: Татьяна Буланова начала собирать полные залы школьников и студентов

Школьники и студенты, прежде восхищавшиеся творчеством Надежды Кадышевой, перенесли свой фокус внимания на Татьяну Буланову. Певица стала набирать популярность среди зумеров, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, об этом говорит то, что график корпоративов звезды 90-х расписан почти на все лето. Билеты на концерты знаменитости уходят быстро, а ее треки «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» звучат на вечеринках молодежи.

Что касается расценок, то за 800 тысяч рублей Буланова предлагает петь 20 минут, за 1 миллион рублей — 40 минут, а за 1,5 млн — час. Райдер у Булановой весьма скромный. Звезда готова купить билеты сама и в случае чего передвигаться на поезде вместо самолета.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Она стала первой по количеству дуэтов с другими отечественными музыкантами.