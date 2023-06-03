Кадры борющейся за жизнь Мельниковой ужаснули публику

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» с момента появления на телеэкранах пользовалась популярностью у мужского пола. Актрису продолжали считать красавицей даже с возрастом. Однако сейчас внешний вид знаменитости приводит публику в ужас.

Ещё в 2022 году поклонники заметили прибавление в весе у Мельниковой. Хейтеры набросились со своими указами о похудении, а верные поклонники заподозрили в болезни.

Спустя время актриса призналась, что ее сразил недуг. В следствие этого ее ноги отекают, приходится принимать гормональные таблетки, что сказывается на ее весе. Кроме того, Мельникова перенесла ряд операций. Саму болезнь знаменитость так и не рассекретила.

На днях на просторах интернета появились кадры вышедшей за долгое время в свет Мельниковой. Актриса появилась в шоу «Сегодня вечером».

Журналисты решили узнать, что же случилось с Мельниковой. Фото актрисы показали кардиологу Юрию Серебрянскому.

«По этой фотографии не скажешь, что за онкология у нее была. Может быть и диабет сахарный, ожирение, нарушение функции надпочечников. А что за опухоль была, сложный вопрос», — заключил врач.

Ранее мы писали, что 61-летний автор песни «Бухгалтер» попал в московскую больницу.