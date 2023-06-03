61-летний автор песни «Бухгалтер» попал в реанимацию в Москве

Музыкант и российский композитор Виталий Окороков был срочно доставлен в московскую больницу. 61-летнему артисту стало плохо после концерта.

Отмечается, что врачи подозревают у Окорокова проблемы с дыхательными путями, пишет Пятый канал.

Напомним, что Виталий Окороков является автором многих хитов 90-х годов. В его списке — «Бухгалтер», «Два кусочка колбаски», «Американ бой».

В молодости музыкант окончил класс по фортепиано и подрабатывал в ресторане, играя для посетителей. В 1988 году ему удалось сделать первую группу «Комбинация», совместно с продюсером Александром Шишининым.

Известно, что Виталий Окороков написал свыше 200 песен. Его хиты сейчас поют такие известные артисты, как Филипп Киркоров, Александр Буйнов и многие другие.

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