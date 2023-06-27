«Качество жизни изменится»: Авербух проговорился о будущем Костомарова после протезирования

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день его жизни ничего не угрожает. На днях Олимпийский чемпион поделился видео, на котором он показал тренировку с протезами на ногах. Подобная публикация нашла отклик в сердцах поклонников, волновавшихся за его судьбу. При этом многие задались вопросом о дальнейшем будущем Романа. В эфире шоу STMEGI TV Илья Авербух прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам хореографа, на долю Костомарова выпало «тяжелейшее испытание». Илья не отрицает: Роман оказался в новой реальности, в которой «качество жизни изменится». При этом Авербух не сомневается в том, что его друг справится со всеми невзгодами и, возможно, вернется на лед.

«Я думаю, что ему будет ближе, не исключаю, что это, может, будет и выход на лед. Он останется чемпионом, стержнем своей семьи», — высказался Илья.

Ранее мы писали о том, что Роман Костомаров выложил видео с тренировки на тренажере без рук и показал протезы на ногах. Подробности смотрите в этой статье.