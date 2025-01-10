«К старости все понимаешь»: любимый композитор Аллы Пугачевой объяснил, почему не остался жить в Европе

Автор многочисленных хитов Александр Зацепин, которого называют любимым композитором певицы Аллы Пугачевой, объяснил переезд из Европы в Россию. Он признался, что к старости человек все понимает по-другому.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Зацепин в советское время уезжал на ПМЖ во Францию, но спустя несколько лет вернулся в Россию. После этого, рассказал композитор, он не бывал во Франции и не собирается.

«Все-таки Родина – это Родина. У меня здесь и друзья, и работа, и все корни... К старости ты по-другому все понимаешь», - признался автор.

Во время жизни во Франции он все время приезжал в Москву. Зацепин по полгода жил то за границей, то в России.

«А потом вернулся окончательно. Во Франции у меня как-то не сложилось с работой», - рассказал он.

Сначала нашелся человек, записавший его песню и планировавший дальнейшую работу с Зацепиным. Но случился инфаркт – искать новые связи композитор не захотел. Говорит, что и возраст был не тот. Автор отметил, что после распада Советского союза таких связей с Францией, как раньше, уже не стало.

Ранее певец Антон Зацепин заявил, что Пугачева может приехать в Россию «только умирать».