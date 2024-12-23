«К сожалению, я не был любим, но это неважно»: сын Натальи Фатеевой обратился к актрисе в день ее 90-летия

23 декабря народная артистка РСФСР Наталья Фатеева отмечает день рождения — звезде фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Человек с бульвара Капуцинов» исполняется 90 лет. Сын актрисы, который, по его словам, не общается с матерью, обратился к имениннице по случаю юбилея. Об этом пишет NEWS.ru.

Владимир Басов родился в браке Натальи Фатеевой с известным советским актером Владимиром Басовым. Артист признался, что не поддерживает общение с матерью и узнает о ее делах через других людей. Он обратился к актрисе накануне 90-летия через издание и заявил, что она никогда его не любила.

«Наталья Николаевна, привет, это Володя. Сын твой. У нас есть время. Помнишь? Я хочу пожелать тебе огромного здоровья. Ты знаешь, что я тебя всегда любил, но, к сожалению, я не был любим, но это неважно. Важно, что ты есть, и надеюсь, что у тебя будет все хорошо», — высказался Владимир Басов.

По словам актера, вероятнее всего, Наталья Фатеева не узнает о его обращении, поскольку не пользуется Интернетом, поэтому его комментарий улетит «в воздух». Также Владимир Басов намекнул, что держит обиду на мать, которая «в жизни не поздравила» его с днем рождения.

«Я про нее все знаю, у меня есть народ, который про нее сообщает. Что она жива, здорова и так далее. Поэтому я все знаю. Да, она сломала ключицу. Ну ничего, все починилось. Ее одногодки не знают, как пройти в интернет. То есть этот мой комментарий в никуда, в воздух. Я знаю, она еще 20 лет назад говорила, что доживет до 90. Она меня в жизни не поздравила [с днем рождения]», — заявил сын Натальи Фатеевой.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Фатеева получила перелом накануне 90-летия.