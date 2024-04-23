«К сожалению, мы друг от друга оторвались»: Эвелина Бледанс высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Она заявила, что скучает по Примадонне и ждет ее здесь.

Комментарий артистки приводит StarHit.

Бледанс размышляет: «Алла Пугачева, конечно, вернется. А как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения».

Эвелина хочет, как раньше, наблюдать за детьми исполнительницы. Она признается, что «очень недостает этих ребят». Раньше актриса всегда наблюдала в соцсетях за тем, «как они плавали, говорили по-французски». Бледанс констатировала, что «сейчас этого ничего нет».

«К сожалению, мы друг от друга оторвались», - заключила актриса.

Ранее сообщалось, что Пугачева сменила парик. Вместо пышных волос у певицы был гладкий шиньон, на макушке волосы собраны, а концы завиты. Поклонники оценили прическу артистки и посчитали ее более стильной.