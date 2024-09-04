«К счастью, живы»: актриса Эвелина Бледанс пострадала от урагана в Москве

Актриса Эвелина Бледанс пострадала от урагана, прошедшего некоторое время назад в Москве. По ее словам, на территории загородного дома упала сосна, дерево разрушило скамейку, но все остались живы.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Из-за сильного ветра сосна упала и разрушила мою именную скамеечку и рядом стоящие деревья, важные для меня… К счастью, все остались живы», - поделилась артистка.

На том месте она планирует посадить цветы. Из Екатеринбурга Бледанс должны привезти флоксы. Ароматные растения будут трех цветов: розовые, белые и фиолетовые.

Также Эвелина сообщила о гибели самшитов – растения вымерли и требуются новые. «У меня на участке постоянно идет ремонт», - заключила она.

Ранее Бледанс заявляла, что готова заплатить первой женщине своего сына. Она считает: мама должна помочь ему в этом вопросе.