К проходившему лечение в психбольнице Джигану пришли на помощь, но не Оксана Самойлова

Больше месяца супруги Джиган и Оксана Самойлова были в отпуске вместе с детьми и родителями бизнесвумен. Они успели побывать в Дубае, Израиле и на Маврикии, однако из путешествия вернулись в Москву отдельно. А потом и вовсе появилась информация, что рэпер совсем один находится в психиатрической клинике, и жена его даже не навещает.

Сам исполнитель признавался, что лежит в лечебнице, так как там у него работают друзья-врачи. Он получил множество травм, из-за которых ему понадобилось восстановление, но в семье у него все хорошо. Джиган подчеркивал, что, хоть Самойлова и не приходит к нему, он знает, что она сильно за него переживает.

Позже рэпер даже записал обращение к СМИ, в котором послал всех далеко и надолго и сказал, что с ним все уже хорошо, и он работает на студии. Однако поклонники на слово артисту не поверили, тем более что с супругой он так и не воссоединился. И даже день рождения единственного сына пара отмечала раздельно.

Самойлова комментировать происходящее в семье отказывается. А Джигана тем временем не оставляют хотя бы друзья. Недавно с ним встретился Тимати, и пользователи Сети сразу посчитали, что он приехал поддержать приятеля и оказать ему необходимую помощь. Некоторые люди даже выразили надежду, что именно Юнусову удастся вразумить рэпера и вернуть в семью. Однако новых публикаций с женой Джиган пока так и не выставил, зато показал, как пьет кофе на балконе номера отеля с видом на Красную площадь.