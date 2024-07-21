К проблемам с Lamborgini и долгам добавилась еще одна: Насте Ивлеевой закрыли выезд из России

Блогер Анастасия Ивлеева в ближайшее время не сможет покинуть Россию. Ограничение будет действовать до тех пор, пока знаменитость не погасит многомиллионные долги перед Федеральной налоговой службой, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, список проблем Ивлеевой пополнился, как минимум, на одну. Помимо ареста дорого спорткара Lamborgini, было принято решение ограничить перемещение девушки между странами. Анастасии наложили запрет на выезд из России.

Даже если блогерша попытается это сделать, то ее остановят пограничники. Арест машины и запрет на выезд были использованы в отношении Ивлеевой после того, как она не оплатила крупную задолженность. Так, долг Анастасии перед ФНС составляет около 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Компанию Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей. Фирма занималась производством чипсов и лимонада.