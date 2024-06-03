К оплате 1.4 млрд рублей: королева марафонов Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Суд в Москве рассмотрит обращение королевы марафонов Елены Блиновской, которая арестована по делу о неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Фигурантка подала заявление о признании банкротом, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, налоговой долг Блиновской уже перевалил за 1,4 миллиарда рублей. Он продолжает раст из-за начисления пени. Так, к общей сумме прибавляется по полмиллиона рублей в день. Заявление о признании банкротом было подано Еленой еще 31 мая.

Королеву марафонов обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств. В конце прошлого месяца она оплатила 140 миллионов рублей от общей суммы долга.

Ранее сообщалось, что суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Блиновской, Елена хотела, чтобы ее перевели из СИЗО под домашний арест.