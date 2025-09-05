«К новым романам всегда готова»: Алена Яковлева рассказала о личной жизни и болезни

Актриса Алена Яковлева в интервью «7Дней.ru» рассказала о личной жизни и состоянии своего здоровья. 64-летняя звезда призналась, что готова к новым романам, но в ЗАГС больше идти не хочет.

Знаменитость всегда пользовалась успехом у мужчин и два раза была замужем. Артистка смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругами – Кириллом Козаковым и Кириллом Мозгалевским. Как оказалось, ей делают предложения до сих пор.

«Замуж я точно больше не хочу! Не вижу в этом смысла и не знаю, что должно произойти, чтобы я поменяла свое мнение. А вот к новым романам я всегда готова! В этом есть кураж», – призналась Яковлева.

Журналисты пообщались с актрисой не только о личной жизни, но и о здоровье. В прошлом году она попала в НИИ имени Склифосовского.

«Врачи поставили мне два диагноза: «дивертикулез» и «гипервентиляционный синдром». Не буду вдаваться в подробности и расшифровку терминов, но, как модно говорить сегодня, у меня произошло эмоциональное выгорание. Я выпустила четыре премьеры в театре за год и, видимо, переработала», – объяснила звезда.

По словам Яковлевой, ей пришлось пересмотреть рабочий график и соблюдать диету без алкоголя.

«Сейчас я снимаюсь в трех картинах, играю в театре. А лучший отдых для меня — это время, проведенное с внучкой», – добавила женщина.

