«Бывали сложные периоды»: зачем Алена Яковлева обращалась к шаману

Актриса Алена Яковлева рассказала, почему решила обратиться к шаману. Дочь легендарного актера Юрия Яковлева дала интервью Леди Mail.

Знаменитость пригласили сниматься в сериале «Химкинские ведьмы» о трех аферистках, которые представляются предсказательницами, но после действительно сталкиваются с магией.

Яковлева вспомнила, что однажды сама обращалась к шаману, это было в сложный период жизни.

«Я не любитель подобных вещей. Конечно, в жизни бывали сложные периоды, и я несколько раз обращалась, но не к гадалкам. Один раз была у шамана. Но, повторюсь, я человек верующий, так что лучше сходить в храм», — поделилась актриса.

Алена призналась, что, как и многие коллеги, верит в приметы. В театре перед выходом на сцену она обязательно дотрагивается до нее. На съемках тоже есть свои ритуалы.

«А перед съемками принято разбивать тарелку на счастье. Актеры — люди эмоциональные, достаточно сильно погружающиеся в какие-то вещи», — добавила звезда.

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