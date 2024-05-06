«Все мы совершаем ошибки»: что известно о возвращении Ефремова на сцену

Актер Виктор Немец считает, что осужденный Михаил Ефремов вернется на сцену на более высоком уровне. Виктор рассказал о судьбе коллеги изданию «Страсти».

Виктор Немец снимался с Михаилом Ефремовым в сериале «Полет». По мнению Немца, Михаил успешно продолжает актерскую династию и не уступает по таланту отцу Олегу Ефремову.

«Мой педагог Боровик Григорий Иванович учился у его отца, а я работал с Михаилом в сериале «Полет». Я считаю его очень талантливым. Он нисколько не уступает Олегу Николаевичу. У самого Михаила есть сын Никита — тоже потрясающий артист», — считает Виктор.

Карьера Ефремова оборвалась несколько лет назад. Актер попал в ДТП со смертельным исходом и теперь отбывает наказание. Немец считает, что после освобождения Михаил сможет вернуться на сцену на более высоком уровне.

«У Михаила все наладится. Я считаю его великим, большим актером. Он вернется на более высоком уровне! Все мы совершаем ошибки. Я знаю, что он снял документальный фильм. Думаю, он продолжит снимать кино, сам будет сниматься», — резюмировал актер.

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