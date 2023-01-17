«К нему не пускают»: друг Никиты Михалкова выяснил реальное состояние режиссера спустя 11 дней лечения

Режиссеру Никите Михалкову еще долго ждать выписки. Об этом узнал его друг детства Александр Адабашьян.

Он рассказал о реальном состоянии Михалкова спустя 11 дней интенсивного лечения. По его словам, режиссеру стало «значительно» лучше, чем неделю назад.

«Но пока его не выписывают, еще долго до этого», - уточнил Адабашьян.

Михалков понимает, что лучше «подлечиться» - желания «опять загреметь» в больницу у него нет.

Приятель режиссера сообщил, что на днях общался с ним по телефону – Михалков был «бодрым, веселым, в хорошем настроении».

«Внутрь к нему все еще не пускают, там жесткий карантин», - добавил Адабашьян.

Ему известно, что Михалков уже обсуждает планы по «Бесогону» - в целом он не скучает, а «активно занимается работой по телефону».

Также он констатировал, что надзор за Михалковым со стороны врачей «уже не такой пристальный». Режиссер ни на что не жалуется – у него остались небольшой кашель и насморк.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Позже сообщалось, что у него положительный тест на коронавирус. Появилось предположение, что режиссер заразился на похоронах умершего от COVID-19 композитора.