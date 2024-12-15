«Это уже перебор или шиза?»: Ксению Собчак в туфлях с ремнями раскритиковали в Сети

Телеведущая Ксения Собчак удивила подписчиков новым экстравагантным образом. Журналистка поделилась кадрами в костюме и туфлях с ремнями в личном блоге, однако многие не оценили ее наряд, заявив, что «это уже перебор».

На опубликованных фото 43-летняя Ксения Собчак позировала в сером костюме с юбкой-миди с разрезом от Shushu/Tong и черных туфлях на каблуках с ремнями от Giuseppe di Morabito. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» дополнила образ очками, кожаным ремнем от Etro, браслетами, кольцами и сумкой от Hermès.

Пользователи Сети обсудили образ знаменитости, отметив, что такие необычные туфли «в России может носить только она». При этом некоторые раскритиковали наряд Ксении Собчак, назвав его «перебором».

«Это уже перебор или шиза?», «Супер образ», «Такие туфли в России можете носить только вы», «Очень круто», «Лучшая!», «Самая стильная», — написали в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак ответила хейтерам, критикующим ее внешность. Телеведущая заявила, что недоброжелатели «постоянно видят жизнь успешных и богатых, их уклад, роскошь» и завидуют им.