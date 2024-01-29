«К моему юбилею»: Екатерина Волкова рассказала о прибавлении в семье

49-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что станет бабушкой во второй раз. Звезда сообщила об этом на церемонии вручения премии «Золотой орел», о чем пишет Пятый канал.

Артистка театра и кино поделилась радостной новостью с журналистами. Напомним, что звезда сериалов «Влюбленные женщины» и «Скорая помощь» не так часто рассказывает о личной жизни и семье. Но в этот раз решила сделать исключение.

«У меня ожидается прибавка в семействе к моему юбилею. Я буду дважды бабушка», — заявила актриса.

У Екатерины есть один внук, которого зовут Тимофей. Мальчику почти два года. Звездная бабушка отмечала, что любит проводить время с внуком. Они часто бывают на даче, где звезде комфортно и хорошо.

Напомним, что у Волковой есть еще двое детей, которые родились в ее браке с писателем Эдуардом Лимоновым. Женщина заботится о сыне Богдане и дочери Александре. Наследники сосредоточены на учебе.

Журналисты поинтересовались, кто появится на свет в семье Екатерины – мальчик или девочка, но женщина решила оставить в тайне пол внука.

Ранее звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова ответила, на чьи деньги она купила квартиру в центре Москвы. В СМИ были слухи, что у женщины появился богатый покровитель, который подарил ей квартиру в самом сердце столицы. Однако актриса опровергла эту информацию в свежем интервью.