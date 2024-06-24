К менеджменту Земфиры* обратились с вопросом, действительно ли певица прилетела в Россию

К менеджменту певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) обратились с вопросом, действительно ли исполнительница прилетела в Россию. Также у представителей пытались узнать мотив приезда.

Соответствующие запросы направил сайт Kp.ru. Однако ни на один из них ответов не получено – менеджмент не стал ничего комментировать.

Напомним, 24 июня появилось сообщение о том, что певица прилетела для лечения зубов. К публикации прилагалось фото садящейся в машину Земфиры*.

Издание указывает на то, что исполнительница носит статус иноагента, а значит возможны вопросы по налогам и недвижимости. Также отмечается, что хорошие дантисты, наверняка, есть во Франции. Аргумент о более дешевом лечении в России назвали абсурдным, ведь певица продолжает давать концерты за границей и может себе позволить лечение за рубежом.

Сайт «Страсти» выяснил, что опубликованное 24 июня фото было сделано в 2018 году рядом с подъездом исполнительницы.

*признана иноагентом на территории РФ