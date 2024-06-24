Фото с вероятным визитом Земфиры* в Москву оказалось от 2018 года

Фото с вероятным визитом Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в Москву оказалось от 2018 года. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне в СМИ распространилась новость о возвращении Земфиры* в Москву. Сообщалось, якобы, певица приехала на лечение зубов в одну из столичных клиник.

«Как заявляют посетители, они видели певицу в очереди на прием. Администрация поликлиники отказалась подтвердить визит Земфиры*», — сообщал Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».

При этом фотография, которую сначала представляли как снимок «сделанный очевидцами в центре столицы», оказался старым. Автором фото является корреспондент «Экспресс газеты» — он запечатлел певицу еще в 2018 году рядом с ее подъездом.

Отметим, что в первоисточнике фразу о том, что снимок был сделан очевидцами позже удалили. О том, действительно ли знаменитость вернулась в Россию, ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что Земфиру* накрыла ностальгия по России.

*признана иноагентом на территории РФ.