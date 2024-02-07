«К кино отношения не имею»: Максим Аверин удивил фанатов неожиданным заявлением

Российский актер Максим Аверин высказался о разнице между работой в театре и съемками в кино. Его слова приводит издание The Voice.

По словам Аверина, в театре у артиста больше шансов исправить собственные ошибки. Звезда сериала «Глухарь» также подчеркнул, что во время выступления на сцене у него есть возможность подарить эмоцию зрителям сразу.

«В кино ты снял один кадр, другой. Крупный план идет, затем средний и общий. На монтаже режиссер их легко может поменять местами. <...> Поэтому к большому кино я сейчас никакого отношения не имею», — поделился артист.

Кроме того, Максим вспомнил, как начал сниматься в кино после учебы в Театральном институте имени Бориса Щукина. В то время он считал безумно талантливым актером, поэтому чрезмерно кривлялся и пытался подражать голливудскому коллеге Джиму Керри.

«Но когда сидел в кинозале и смотрел на все это, думал: «Меня больше снимать не будут», — добавил Аверин.

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