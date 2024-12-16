К домашнему аресту добавилось исполнительное производство: у Лерчек возникла новая проблема

В отношении блогера Лерчек открыто исполнительное производство от судебных приставов. Оно связано с дорожными штрафами – общий размер задолженности составляет 5 тыс. рублей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в сентябре Валерия Чекалина два раза превысила скорость, передвигаясь на своем голубом «Бентли». За три месяца она не оплатила штрафы, в результате судебные приставы открыли исполнительное производство.

Отмечается, что на Лерчек висит шесть штрафов. SHOT пишет, что приставы объявили блогершу в розыск. Известно, что она находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что суд частично удовлетворил иск покупательницы премиального курса Лерчек. Девушка заплатила за него 2 млн рублей, но жаловалась на неудовлетворительное качество продукта.