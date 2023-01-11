«К чертям Молочникова»: Варнава задрала платье и устроила зажигательные танцы на глазах у Урганта
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Уже долгое время ни Екатерина Варнава, ни Иван Ургант не появлялись на телеэкранах. Актриса даже перестала играть в театре, а шоумен так и вовсе после закрытия «Вечернего Урганта» практически не выходил ни с кем не связь. Однако сегодня неожиданно для всех артисты объявились в социальных сетях, причем в тандеме.
В личном блоге Екатерина Варнава опубликовала небольшое видео, в котором задрала платье цвета «Тиффани» и устроила перед Иваном Ургантом в черно-белом классическом костюме зажигательные танцы. При этом актриса оставила под роликом подпись: «Кто они?»
В комментариях пользователи отметили, что Екатерина с Иваном прекрасно смотрятся вместе, да и в принципе из них получилась бы хорошая пара. Кто-то даже решил упомянуть бывшего мужа Варнавы Александра Молочникова. «К чертям Молочникова», - написал поклонник, тем самым говоря, что Ургант гораздо лучше актера.
Напомним, что брак Екатерины и Александра продлился недолго. Артист даже говорит, что это был самый короткий союз в истории. О реальной причине расставания они так и не рассказали. Ходили слухи, что Молочников изменял супруге с коллегами по театру. В любом случае актриса тяжело переживала разрыв, особенно после того, как экс-возлюбленный в интервью раскрыл многие интимные моменты их отношений. Но сейчас судя по всему Екатерина полностью восстановилась.
Ранее Александр Молочников попытался наладить отношения с бывшей супругой и трогательно поздравил ее с днем рождения. Правда, Варнава так и не ответила на порыв чувств актера.