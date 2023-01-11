«К чертям Молочникова»: Варнава задрала платье и устроила зажигательные танцы на глазах у Урганта

Уже долгое время ни Екатерина Варнава, ни Иван Ургант не появлялись на телеэкранах. Актриса даже перестала играть в театре, а шоумен так и вовсе после закрытия «Вечернего Урганта» практически не выходил ни с кем не связь. Однако сегодня неожиданно для всех артисты объявились в социальных сетях, причем в тандеме.

В личном блоге Екатерина Варнава опубликовала небольшое видео, в котором задрала платье цвета «Тиффани» и устроила перед Иваном Ургантом в черно-белом классическом костюме зажигательные танцы. При этом актриса оставила под роликом подпись: «Кто они?»

В комментариях пользователи отметили, что Екатерина с Иваном прекрасно смотрятся вместе, да и в принципе из них получилась бы хорошая пара. Кто-то даже решил упомянуть бывшего мужа Варнавы Александра Молочникова. «К чертям Молочникова», - написал поклонник, тем самым говоря, что Ургант гораздо лучше актера.