«К чему люди прицепились»: Юлия Ковальчук сделала заявление после скандального интервью Чумакова

Певица Юлия Ковальчук сделала заявление после скандального интервью мужа – Алексея Чумакова. Она призналась, что стала с мужем только ближе.

Артистка не ожидала ажиотажа после высказываний супруга. Ковальчук не поняла, что вызвало такую реакцию общественности.

«Когда я узнала, что что-то происходит, то вообще не поняла, к чему люди прицепились. Это их мнение… На фоне этой ситуации мы стали еще ближе», - поделилась артистка. Ее слова приводит Пятый канал.

Певица говорит, что не собирается никого переубеждать, так как людям комфортно с их мнением.

Ковальчук отметила: их личная жизнь с мужем – «табу для всех». «Никто не знает о ней», - заявила Юлия. Певица уверена, что для жизни без тайн в доме должна быть атмосфера, когда можно поговорить обо всем.

Ранее Чумаков заявил, что выбрал Ковальчук по критерию, провел бы с ней ночь или нет. Певица после скандала рассказывала, что подозревала мужа в измене.