Изысканные закуски и роскошная яхта: повзрослевшая дочь Крутого устроила вечеринку в Греции

Наследница Игоря Крутого недавно отметила свои 20 лет на яхте в Греции. Об этом сообщает Экспресс газета, ссылаясь на социальные сети жены известного композитора.

Супруга артиста выложила пост, в котором поздравила старшую дочь Александру с 20-м днем рождения. Под фотографией именинницы Ольга оставила трогательную надпись на английском языке: «С днем рождения, моя любовь».

Александра заметно повзрослела и стала настоящей красавицей. На снимке девушка сидит в окружении воздушных шаров и изысканных закусок. Праздник отмечали на роскошной Яхте в Греции.

Звездную наследницу поздравили не только фанаты Игоря Крутого, но и его коллеги. Например, пост прокомментировала певица Алсу. Однако многим подписчикам стало интересно, был ли на дне рождении дочери сам композитор.

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