«Извиняться не намерена»: Любовь Успенская поехала в Луганск и Донецк

Певица Любовь Успенская поехала в Луганск и Донецк после суда с артистом Филиппом Киркоровым. О местонахождении исполнительницы сообщила ее адвокат Елена Сенина.

«В настоящее время Любовь Успенская находится на территории Луганска и Донецка, она дает концерты в госпиталях», - рассказала юрист сайту StarHit.

Сенина добавила, что Успенской известно о решении суда с Киркоровым, она «отнеслась к этому позитивно и смеялась».

Адвокат опровергла информацию о том, что певица должна извиниться, как того требовала сторона Киркорова. Певица считает себя правой, говорит юрист.

«Она подтверждает все, что сказала в интервью, и извиняться не намерена», - сказала Сенина и отметила, что суд обязал публично опровергнуть, но не извиниться. Сторона певицы намерена действовать в рамках вынесенного решения.

Ранее певица заявила, что Киркорову не следовало с ней связываться. Успенская говорила: суд оценил «честь и достоинство» певца в 70 тыс. рублей. «Филя, возьмешь мелочью?» - обращалась к нему исполнительница в соцсетях. По информации Успенской, за судебные тяжбы с ней Киркоров заплатил адвокатам 1 млн рублей.