«Извините, вел себя как свинья»: Кушанашвили призвал Кологривого встать на колени и бить лбом об пол

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый провел неделю в изоляторе временного содержания за дебош в одном из баров Новосибирска. Сегодня он должен выйти на свободу. Телеведущий Отар Кушанашвили возмущен поведением молодого актера.

Свои эмоции по поводу выходки Никиты Кушанашвили выразил в очередном выпуске YouTube-шоу «КАКОВО?!». Телеведущий считает, что Кологривый вел себя, как дурак.

Журналист уверен: 29-летний актер должен принести серьезные извинения.

«Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: „Извините, вел себя как свинья“. Когда я поступал так, как он, я наутро, приходя в ужас, находил людей, которым причинил моральные, физические мучения и просил у них прощения», — заявил Кушанашвили.

Кушанашвили возмутили слова артиста, который заявил, что был бы не против, чтобы пострадавшая девушка укусила его в ответ. По словам телеведущего, если Кологривый не исправится, он может потерять преданных зрителей.

Уровень актерской игры звезды «Слова пацана» журналист сравнил с котом Фенькой, который выпрашивает еду по утрам.

Никиту Кологривого отправили под арест на семь суток после дебоша в одном из баров Новосибирска. Актер бросался на людей, провоцировал драку и приставал к девушкам. Одну из них, по данным СМИ, Никита и вовсе укусил за отказ пофлиртовать с ним.

После инцидента в баре появились новости, что Кологривого могут лишить роли в фильме о Жириновском, однако режиссер картины опроверг эту информацию.