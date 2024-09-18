«Извините, мне очень плохо»: супруга Эльмана Пашаева не стала отвечать на вопросы после его ареста

Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении адвоката Эльмана Пашаева. Его арестовали на время следствия. Журналисты после заседания попытались пообщаться с его супругой, но женщине внезапно стало плохо, передает Telegram-канал Readovka.

Пашаева подозревают в мошенничестве на 45 миллионов рублей. Накануне бывший адвокат Михаила Ефремова был задержан. Сегодня его доставили в суд, где было вынесено решение об аресте. Ходатайство следствия было удовлетворено.

Жена Пашаева, судя по всему, была не готова к такому повороту. Корреспонденты попытались получит ее комментарий, но получили отказ. Женщина заявила, что ей плохо, после чего поспешно проследовала в автомобиль.

На адвоката поступило множество заявлений в полицию. Их составители назвались обманутыми клиентами Пашаева.