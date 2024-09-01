«Извини меня за то, что ранило»: Зоя Бербер попросила прощения у мамы в день своего рождения

В честь 37-летия Зоя Бербер трогательно обратилась к маме.

Звезда сериала «Реальные пацаны» в первый день осени отмечает день рождения. Артистка в своих социальных сетях поделилась фотографией, где она благодарит маму за то, что та подарила ей жизнь. Кроме того, Зоя подчеркнула, что родители смогли достойно воспитать ее, привив при этом правильные семейные ценности.

Бербер также заявила, что, родив ребенка, поняла, как трудно быть мамой. Ощутив это на самой себе, артистка вспомнила и о том, какую боль она иногда могла причинить родному человеку, и извинилась за свои некрасивые поступки.

«Дорогая мама! Благодарю тебя за такую меня! Это самое сложное, что я когда-либо делала: родить, беречь, воспитывать и не сойти с ума... Этот год был у меня насыщенный на обстоятельства, события и открытия... И все это, и все до и после, все благодаря тебе! Извини меня за то, что ранило, обижало или расстраивало... Люблю, ты моя драгоценная», — написала Бербер маме.

Переполненная чувствами и эмоциями артистка обратилась к своим поклонникам с просьбой не забывать про своих родителей.

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