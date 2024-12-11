Телеведущий из именитой семьи: раскрыта личность нового мужа блогера Насти Ивлеевой

10 декабря Настя Ивлеева опубликовала в соцсетях пост, которым шокировала фанатов. Экс-ведущая «Орла и решки» призналась, что вышла замуж без каких-либо подробностей. Но уже появились предположения, кто мог стать супругом звезды.

Предположительно, новым мужем Ивлеевой оказался 32-летний телеведущий и владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак, сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Филипп Бегак родился в Москве в интеллигентной семье художников. Первые годы жизни он провел на Кипре, куда отправился с родителями и старшим братом. Став взрослым, мужчина создал фермерское хозяйство в Брянской области. Своими успехами в сельскохозяйственной области он делился в социальных сетях.

С 2011 года мужчина также работает на телевидении. Филипп помог устроиться на телеканал «Культура» отцу Алексею, который вел программу «Правила жизни». Весной 2022 года Бегак-старший умер, и его дело решил продолжить сын.

Телеведущий также является дальним родственником Михалковых-Кончаловских.

Напомним, отец блогерши Насти Ивлеевой признался, что ничего не знает о ее замужестве. Он также уточнил, что не знаком с избранником дочери.