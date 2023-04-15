Известный телеведущий раскрыл причину скандальных заявлений Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле регулярно стала обращать на себя внимание, но со скандальной стороны. Сначала были заявления, что она кормила весь СССР, позже певица рассказала, что Алла Пугачева не смогла занять ей деньги.

Известный телеведущий Оскар Кучера отметил, что поведение Вайкуле не было случайностью. Все дело может быть в алкогольной зависимости 69-летней Лаймы Станиславовны.

«Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать. На месте Пугачевой я бы ей тоже денег не дал», — рассказал Кучера в своем Telegram-канале.

Интернет-пользователи также возмутились из-за реплик знаменитости, сделанных в пьяном состоянии. Публика отметила, что им уже противно смотреть и слушать Лайму Вайкуле, посоветовав певице замолчать.

«Идиотка», «Что с кормилицей происходит?», «Говорят, мудрость приходит с годами, но к Лайме пришла только старость», — написали комментаторы.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле объяснилась за слова о президентстве мужа Пугачевой.