Активист Виталий Бородин нанял охрану после угроз неизвестных

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что вынужден был нанять охрану. Накануне активисту поступили угрозы, а позже неизвестные прокололи колеса его автомобиля.

«Приходится заботиться о своей безопасности. Мне отправляют голосовые сообщения, что придут ночью, убьют меня в постели вместе с женой. Это нормально?» - задался вопросом активист в беседе с mk.ru.

Неизвестные, по словам Бородина, заявили, что он станет следующим проектом, как погибшие от рук террористов военкоры Владлен Татарский и Дарья Дугина.

«Вот такие угрозы идут. Звонившие представляются сотрудниками ГУР Украины», - подчеркнул активист, добавив, что если бы ему поступали угрозы из России, то давно всех бы уже установили и задержали.

При этом Бородин заверил, что не испытывает страха и к таким вещам относится философски, однако семья очень переживает.

Ранее Виталий Бородин пожаловался, что последние сутки ему поступают угрозы от Главного разведывательного управления Украины. Иностранные спецслужбы хотели, чтобы общественник работал на них, но Виталий отказался и в итоге столкнулся с преследованием.