Известный стилист раскритиковал Киркорова за «узкие штанишки, в которые что-то свалилось»
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
В ноябре этого года состоялся концерт по случаю дня рождения телеканала «Муз-ТВ». Мероприятие собрало всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Не стал исключением и Филипп Киркоров, который является желанным гостем любого события. Тем не менее на этот раз артист запомнился не только своим выступлением, но и спорным нарядом, который был раскритикован Роговым. На своем YouTube-канале стилист поделился экспертным мнением.
тот самый спорный образ Киркорова
Фото: стоп-кадр из шоу Александра Рогова на YouTube-канале
Мужчина заявил, что Киркоров всегда любил провокационные образы, стразы и яркие детали, но на этот раз поп-король эстрады совершил грубую фэшн-ошибку, нарушив все пропорции. «Вот эти узкие штанишки, в которые свалилось что-то, причем не факт, что это то, что мы думаем. Возможно, там носки. Это ужасно», — высказался Александр.
По мнению стилиста, Филиппу стоило надеть более свободные брюки, чтобы сбалансировать силуэт. Кроме того, Рогов добавил: очень часто Киркоров использует total look определенного модного Дома. Это также не понравилось эксперту.
Напоследок Александр посоветовал артисту более тщательно продумывать образы для светского выхода.
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