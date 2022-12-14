Известный стилист раскритиковал Киркорова за «узкие штанишки, в которые что-то свалилось»

Мужчина заявил, что Киркоров всегда любил провокационные образы, стразы и яркие детали, но на этот раз поп-король эстрады совершил грубую фэшн-ошибку, нарушив все пропорции. «Вот эти узкие штанишки, в которые свалилось что-то, причем не факт, что это то, что мы думаем. Возможно, там носки. Это ужасно», — высказался Александр.

По мнению стилиста, Филиппу стоило надеть более свободные брюки, чтобы сбалансировать силуэт. Кроме того, Рогов добавил: очень часто Киркоров использует total look определенного модного Дома. Это также не понравилось эксперту.

Напоследок Александр посоветовал артисту более тщательно продумывать образы для светского выхода.

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