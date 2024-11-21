Известный российский композитор награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин поручил присвоить Игорю Крутому государственную награду. По указу президента, композитору присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Соответствующий указ о присвоении звания опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что Игоря Крутого награждают за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В этом году композитор отметил 70-летний юбилей. За свою карьеру он написал множество песен российским знаменитостями, ставшими впоследствии хитами. С Игорем Крутым сотрудничали такие артисты как Валерий Сюткин, Жанна Фриске, Ирина Тонева, Найк Борзов, Александр Малинин, Дмитрий Хворостовский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Бурито, Юрий Шевчук и многие другие. Является народным артистом России.

Ранее советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой присвоили звание Героя Труда в день ее 95-летия.