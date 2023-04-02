Известный певец признался в истерике на шоу «Голос»

Выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов рассказал, что много лет пытался участвовать в шоу «Голос», но дело доходило только до кастинга. Причиной было желание телевизионщиков показывать новые лица, а не известных певцов.

Однако спустя 6 лет Юрий добился своего. Он выступил с джазовой композицией, но наставники не повернулись.

«Была там некоторая истерика. Не от меня», — иронично сказал Титов.

Также певец отметил, что жюри похвалили его, а монтажеры не взяли это в эфир. Оказалось, что Леонид Агутин положительно отозвался о выступлении, а Дима Билан сказал: «Я знал, что ты круто поешь, но, чтобы так круто!».

Ранее мы писали, что Юрий Титов со стыдом вспомнил о неудачном сексе на «Фабрике звезд».