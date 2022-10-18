Евгений Петросян решился на смелую фотосессию

Народный артист РСФСР Евгений Петросян устроил оригинальную фотосессию в московском «Национале».

На одном кадре он позирует на кровати целиком заставленной закусками с бокалом вина, на другом – задумчиво сидит в уборной с газетой.

Кроме того, есть и видео со съемок, которое Петросян опубликовал в своем телеграм-канале. На нем 77-летний комик легко чеканит футбольный мяч на ступеньках гостиницы.

В какой именно альбом могут пойти получившиеся фото сказать сложно, ясно одно – возраст отнюдь не повод вешать нос.

Поклонники обратили внимание, что развлекался юморист в отеле один, без своей супруги, тридцатилетней Татьяны Брухуновой.

Татьяна попала в поле зрения журналистов после скандального развода Петросяна с Еленой Степаненко.

Тогда выяснилось, что Евгений Ваганович, будучи женат, состоял с молодой девушкой в романтических отношениях.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News