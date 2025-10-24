Известный дизайнер рассказал, как его обидела Собчак

Российский дизайнер Игорь Гуляев в интервью «Радио 1» рассказал о неприятном инциденте с журналисткой Ксенией Собчак. По словам мужчины, несмотря на несколько личных встреч, звезда упорно делала вид, что видит его впервые.

Гуляев вспомнил, что все произошло во время ссоры между Ксенией Собчак и телеведущей Лерой Кудрявцевой. Поводом для конфликта стало платье Кудрявцевой, которое было создано Игорем Гуляевым. Собчак резко критиковала наряд, на что Лера заметила, что автор платья находится рядом.

«Я обратился к Собчак и сказал: “Ксения, это я, мы с вами в очередной раз будем знакомиться”. Однако она снова сделала вид, что видит меня впервые», — поделился он.

Чтобы доказать, что они знакомы, Гуляеву пришлось прибегнуть к необычному способу. Он достал телефон и ввел в поисковую систему запрос: «Ксения Собчак в одежде Игоря Гуляева». В результатах поиска сразу же появилось фотография, на которой Собчак позирует в меховой накидке модельера.

Несмотря на неловкую ситуацию, дизайнер отметил, что он все простил телеведущей. По его словам, сейчас они с Собчак общаются как давние приятели.

