Известный актер пришел пьяный на конкурс и курил на полу Дома культуры: довел детей до слез

Звезда сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» Сергей Чирков чуть не сорвал конкурс молодых талантов в Калужской области. Актера позвали в качестве известного гостя, а он напился и закурил лежа на сцене Дома культуры, при этом довел детей до слез. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, знаменитость стал гостем финала молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске. Там соревновались певцы, танцоры и творческие коллективы. Очевидцы рассказали журналистам о случившемся и сняли на видео поведение популярного артиста. По их словам, Сергей находился в невменяемом состоянии и давал наставления матом. Некоторые дети не ожидали этого и даже расплакались. Организаторы уточнили, что актер, видимо, был пьян.

После на видео попал момент, когда Чирков решил закурить прямо на полу Дома культуры. Его все-таки решили выпустить на сцену, но это продолжалось всего пару минут.

Появилась также информация о том, что после пьяного перформанса актера заперли в гримерке. Отмечается, что он напился еще перед началом мероприятия, куда его позвали участвовать бесплатно.

Сам звезда при этом заявил, что он просто «устал». До конца конкурса он сидел в гримерке, а в конце его выпустили, чтобы он вручил дипломы. Не попрощавшись, Сергей уехал.

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