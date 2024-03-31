Известны подробности состояния онкобольного актера Романа Мадянова

У 61-летней звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова прогрессирует рак легкого. Долгое время он проходит курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни. Подробности состояния артиста раскрыла его супруга Наталья.

На днях актер обратился к медикам из-за сильной слабости. Он провел один день в стационаре, после чего Мадянова отпустили домой.

Супруга артиста пояснила, что он себя чувствует нормально и проходит лечение дома.

«Болезнь не мешает ему вести профессиональную деятельность, играть в спектаклях и сниматься в кино. Скоро новые роли в фильмах будут», — цитирует жену заслуженного артиста России mk.ru.

Роман Мадянов советский и российский актер, четырехкратный обладатель премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Прославился благодаря ролям в картинах «Солдаты», «Совершеннолетние», «СуперБобровы», «По щучьему велению» и других.

Напомним, у Романа было найдено злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Кроме того, у него выявили кисты, которые образовались во внутренних органах.