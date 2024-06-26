Известному адвокату придется отвлечься от защиты жертв теракта в «Крокусе» на иск к Марии Арбатовой

В Пресненском суде Москвы зарегистрировали иск к писательнице Марии Арбатовой – с нее требуют 7 млн рублей. Причина подачи иска – комментарий на передаче про пытки детей в частном саду.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Истцы по делу - супруги Рузановы, которые владели детсадом, где, как было доказано в суде, издевались над воспитанниками. Они осуждены на 4 года колонии, а также получили штрафы, в течение трех лет после выхода из тюрьмы не смогут заниматься образовательной деятельностью.

Арбатова назвала иск «ахинеей». Писательница считает, что истцы «будут жрать ее время ради своего хайпа».

«Рузановы считают, что мое заявление на передаче про пытки детей, признанные судом, стало причиной лишения их собственности и т.д», - поделилась автор книг.

Исковое заявление написано от руки, Арбатова говорит, что занимался «юрист-любитель». Оно зарегистрировано, но не принято к производству.

«Иск заинтересовал известную адвокатессу, ей придется отвлекаться от защиты жертв теракта в «Крокусе», чтобы поставить на место бывших владельцев детсада», - добавила она.

По мнению ответчицы, такие люди только отнимают время у судов подобными делами.

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