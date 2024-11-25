Известно, сколько зарабатывает актер Виктор Логинов в театре

Стала известна зарплата актера Виктора Логинова в театре. Он получил роль в спектакле «Ночь нежна». За работу над постановкой Логинов получает 533 тыс. 400 рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По его информации, актер получил роль Дика Дайвера. Постановка по роману писателя Фрэнсиса Фицджеральда можно увидеть в Театре на Малой Ордынке.

Логинов задействован в спектакле вместе с Яниной Студилиной, Еленой Захаровой. «Сменщиком» актера выбран Иван Стебунов.

Ранее сообщалось, что муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей получает 255 тыс. рублей в месяц. Это размер его базовой зарплаты во время службы на СВО. Предусмотрены премии и доплаты за выполнение заданий.