Опубликовано 25 ноября 2024, 17:551 мин.
Известно, сколько зарабатывает актер Виктор Логинов в театре
«Звездач»: актер Виктор Логинов зарабатывает 533 тыс. рублей за работу в театре.
© Lomohov Anatoly/East News
Стала известна зарплата актера Виктора Логинова в театре. Он получил роль в спектакле «Ночь нежна». За работу над постановкой Логинов получает 533 тыс. 400 рублей.
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его информации, актер получил роль Дика Дайвера. Постановка по роману писателя Фрэнсиса Фицджеральда можно увидеть в Театре на Малой Ордынке.
Логинов задействован в спектакле вместе с Яниной Студилиной, Еленой Захаровой. «Сменщиком» актера выбран Иван Стебунов.
Ранее сообщалось, что муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей получает 255 тыс. рублей в месяц. Это размер его базовой зарплаты во время службы на СВО. Предусмотрены премии и доплаты за выполнение заданий.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева