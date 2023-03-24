«Известная женщина — лакомый кусочек»: Ирина Безрукова вновь была обманута мужчиной

Когда-то Ирина и Сергей Безруковы считались самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако несколько лет назад супруги развелись и стали строить новую жизнь. Мужчина обрел личное счастье с другой избранницей и даже стал отцом, а вот Ирина по-прежнему терпит поражение на любовном фронте. В новом интервью для портала Леди Mail.ru Безрукова рассказала о безуспешных попытках построить отношения.

По словам актрисы, после развода с Сергеем за ней неоднократно ухаживали «странные мужчины». Речь идет об альфонсах, которых интересовала не сама Ирина, а ее деньги и слава.

«Может, всем объявить, что я не настолько богатая, чтобы содержать кого-то, кроме себя? Впрочем, ничего удивительного нет: известная женщина — лакомый кусочек для определенного типа мужчин»,— пожаловалась Безрукова.

Ранее знаменитость рассказала об ухаживаниях влиятельного мужчины. Ирина заявила, что избранник «подарил банку черной икры» в знак своего внимания. Полное высказывание актрисы читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Елизавета Арзамасова рассказала о последних днях жизни любимого мужчины. Напомним, недавно звезда «Папиных дочек» сообщила о смерти дедушки. Он скончался за несколько месяцев до своего дня рождения, в мае ему могло бы исполниться 91.