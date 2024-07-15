Известная певица исполнила «Грустный дэнс» после награждения победителей на Суперкубке России

Певица Севиль исполнила хит «Грустный дэнс» на Суперкубке России по футболу. Артистка выступила после награждения победителей.

13 июля в Волгограде состоялся матч «Зенита» и «Краснодара». Обладателем Суперкубка России в девятый раз стали петербуржцы.

По окончании матча на сцену вышла Севиль. Она спела хит Анны Asti «Грустный дэнс». Видео выступления опубликовано на YouTube.

После исполнения Севиль обратилась к игрокам и фанатам: «Краснодар», «Зенит», поздравляю с невероятной игрой. Вы огромные молодцы. И, конечно, мой самый любимый, самый теплый город. Волгоград, я вас люблю».

Ранее сайт «Страсти» узнал гонорар Анны Asti за выступление на закрытом мероприятии. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что исполнительница хита «Царица» требует от 9,5 млн рублей. Точный размер гонорара зависит от даты. Дворцов считает, что требуемая сумма «маловата», так как Asti «полностью отрабатывает» стоимость выступления на частных мероприятиях. Также продюсер указал: это певица не одного хита, у нее много громких песен.