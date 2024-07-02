Раскрыт гонорар Анны Asti за корпоратив

Раскрыт гонорар за выступление на закрытом мероприятии певицы Анны Asti. Об этом сообщает сайт «Страсти».

Так, за свое появление на частном празднике исполнительница хита «Царица» требует от 9,5 млн рублей. При этом точная сумма будет зависеть от даты мероприятия.

Организаторам выступления на частной площадке также будет необходимо предоставить звезде и ее команде трансфер и сразу четыре гримерных комнаты, каждая из которых должна быть наполнена согласно утвержденному райдеру.

По мнению продюсера Сергея Дворцова, которое он озвучил в разговоре со «Страстями», артистка полностью оправдывает столь высокий гонорар.

«На мой взгляд, это соответствующая стоимость — та, которую полностью отрабатывает Asti на частных мероприятиях, корпоративах. Все-таки давайте не забывать что она певица не одного хита, а у нее несколько громких песен — „Царица“, да, и, соответственно, тому подобное. Очень много у нее, конечно, песен, которые любит и слушает вся наша страна. Мне даже кажется, что за частный корпоратив это еще маловато, потому что она вправе брать больше 9 млн рублей за частный концерт, именно частный. Если говорить про „капустник“, где она также будет принимать участие, то для организаторов ее выступление будет стоить порядка 5 млн точно», — заявил Дворцов.

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