Известная художница Абазиева пострадала при возгорании новогодней ели

Советская и российская художница Анна Абазиева пострадала в результате пожара, который произошел в ее квартире в центре Москвы. Как сообщает mk.ru, в жилище загорелась елка.

По данным источника, инцидент случился во вторник, 24 декабря. На кухне в квартире на Садовой-Черногрязской улице вспыхнуло новогоднее дерево. Хоть площадь возгорания была небольшой, хозяйка пострадала.

Врачи зафиксировали у нее ожоги лица и руки. После осмотра она отказалась от госпитализации.

Напомним, что Анна Абазиева является известной художницей и куратором выставок, а также организатором движения «Метрополия».

Женщина работает в техниках перформанса и цифрового искусства.

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